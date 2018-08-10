Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска из-за твита

По словам истцов, из-за серии твитов Маска они понесли потери. Акционеры уверены, что Маск предоставил рынку ложную информацию, спровоцировав скачки цены.
"Заявления Маска об обеспечении финансирования имели большое значение и вызвали существенный движение на рынке. Основатель Tesla предоставил рынку ложную информацию, из-за чего продавцы, которые играли на понижение, были вынуждены покрыть свои позиции, купив акции по искусственно завышенным ценам", – сообщил один из акционеров компании.
Напомним, 7 августа, гендиректор Tesla написал в своем твиттере, что допускает возможность выкупа всех акций компании. Из-за этого поста котировки Tesla на бирже подскочили на 6,5%, до $363,4 за акцию.
Ранее также сообщалось, что Tesla уволит тысячи сотрудников из-за реорганизации.