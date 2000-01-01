12.07 05:03 MIGnews.com

Почему вам стоит выключать Bluetooth на своих гаджетах

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Вы интуитивно понимаете, почему вы должны запирать свои двери, когда выходите из дома, или, например, зачем нужно ставить пароль на ваш смартфон. Но есть много цифровых входов, которые вы постоянно оставляете открытыми, и самый важный из них – это ваш Bluetooth.Каждый раз, когда вам это абсолютно не нужно, вам следует выключать его.Минимизация использования Bluetooth уменьшает риск попасться в руки мошенников и хакеров. Существуют специальные атаки, как, например, BlueBorne, объявленная охранной фирмой Armis несколько лет назад, которая позволяет подчинить себе любое уязвимое устройство с включенным Bluetooth.Недостатки не в самом стандарте Bluetooth, а в его реализации во всех видах программного обеспечения. Windows, Android, Linux и iOS – все были уязвимы для BlueBorne, и миллионы все еще остаются в опасности.Так что советуем выключать Bluetooth, если вы им не пользуетесь. Могут возникнуть некоторые неудобства, например, если вы работаете с ноутбуком далеко от рабочего стола и хотите, чтобы он подключался к мыши и клавиатуре по Bluetooth автоматически. Но давайте будем честны: если вы будете просто включать и включать его каждый раз, особого неудобства вам не прибавится. Но вы, вероятно, большую часть времени просто не используете Bluetooth.А если вы используете его 24/7 на своем телефоне через периферийные устройства, такие как умный часы или наушники, вы можете, по крайней мере, отключить его на других своих устройствах.