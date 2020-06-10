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Маск оценил статью Рогозина в Forbes 11.06 12:52   MIGnews.com

Маск оценил статью Рогозина в Forbes

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск положительно отозвался о статье главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Forbes о значении первого за девять лет полета пилотируемого космического корабля США для ракетно-космической отрасли России.

"Это что-то! Именно успешные разработки СССР 80-х годов по кислородно-водородным двигателям стали для меня фактором принятия решения при создании кислородно-метанового двигателя Raptor", - прокомментировал статью Маск.



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