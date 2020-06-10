11.06 12:52 MIGnews.com

Маск оценил статью Рогозина в Forbes

Quite a piece! I should credit Soviet/Russian engine work in the 80’s as being a factor in deciding to switch from H2 to CH4. They demonstrated excellent performance on test stands, with Isp up to 380 secs. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2020

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Основатель американской компании SpaceX Илон Маск положительно отозвался о статье главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Forbes о значении первого за девять лет полета пилотируемого космического корабля США для ракетно-космической отрасли России."Это что-то! Именно успешные разработки СССР 80-х годов по кислородно-водородным двигателям стали для меня фактором принятия решения при создании кислородно-метанового двигателя Raptor", - прокомментировал статью Маск.