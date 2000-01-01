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ТОП-3 самых надежных производителей смартфонов 11.06 10:35   MIGnews.com

ТОП-3 самых надежных производителей смартфонов

Эксперты компании Harris Interactive провели исследование и сформировали рейтинг самых надежных смартфонов. Лидерами рейтинга стали смартфоны Huawei и суббренда Honor.

Как пишет PhoneArena, эксперты проанализировали 130 050 случаев обращений пользователей в крупную европейскую розничную сеть электроники Darty. Учитывали случаи, когда клиенты жаловались на проблемы с девайсами после покупки. Обращалось внимание на среднестатистический двухлетний гарантийный срок – в США этот показатель составляет год.

В результате и был сформирован рейтинг моделей, которым чаще всего был нужен ремонт. А также список моделей, которые наоборот реже нуждались в ремонте.

Первую строчку самых безопасных возглавили смартфоны бренда Honor. Далее идут устройства, выходящие под брендом Huawei. Это хорошая новость для фанатов продукции китайского производителя, который сейчас переживает не лучшие времена. На третьем месте расположились iPhone от Apple.

Также во время исследования эксперты выяснили, что средняя продолжительность пользования смартфоном составляет 3 года. Это означает, что пользователи реже заменяют свои старые смартфоны на новые.


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