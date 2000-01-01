11.06 12:03 MIGnews.com

Huawei может заменить Android российской ОС «Аврора»

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Китайская компания Huawei рассматривает российскую операционную систему «Аврора» в качестве возможной альтернативы Android. Об этом сообщило издание The Bell со ссылкой на два источника, осведомленных о переговорах.По данным федерального чиновника, перед Петербургским экономическим форумом главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал с министром цифрового развития и связи Константином Носковым возможный переход китайских смартфонов на «Аврору», российскую версию операционной системы Sailfish.По данным другого источника, эта тема поднималась и на встречах Владимира Путина с Си Цзиньпином.Также первый источник заявил: «Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй».Помимо перехода на «Аврору», топ-менеджер Huawei обсуждал с министром связи возможность переноса в Россию производства части устройств Huawei. Речь идет о возможном совместном производстве чипов и программного обеспечения.