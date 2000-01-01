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скриншот с видео YouTube 12.05 03:18   MIGnews.com

Человекоподобный робот научился бегать

Компания Boston Dynamics, которая с 1992 года занимается разработкой роботов, научила своего человекоподобного андроила Atlas бегать и прыгать.

Доработки человекоподобного робота открывают новые возможности в мире роботехники, доказывая ,что роботы с каждым годом становятся все подвижнее и приближают тот момент, когда андроиды будут вводиться в человеческое общество, ведь в прошлом году эта же компания опубликовала видео, где Atlas делает сальто назад и приземляется на "ноги".

Boston Dynamics обрела известность после того, как выпустила четырехногого робота BigDog по заказу Министерства обороны США.
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