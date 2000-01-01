11.05 00:57 MIGnews.com

Apple установила исторический рекорд

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Капитализация Apple Inc. превысила во вторник, 9 мая, 800 миллиардов долларов, это крупнейшая в истории сумма.Во вторник, 9 мая, акции Apple выросли на 0,6% до 153,99 долларов. Компания увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале 2017 финансового года почти на 5%.Стоит отметить, что с начала года акции Apple подорожали на треть и на 300 миллиардов долларов за последние 12 месяцев.На фоне общего подъема рынка на 20-30% выросли с начала года и бумаги других технологических компаний - Amazon, Facebook, Google.