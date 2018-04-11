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Фото: pixabay.com - user1459766245 11.04 13:10   MIGnews.com

Россия может построить гибридный термоядерный реактор

Президент "Курчатовского института", академик Российской академии наук Евгений Велихов сообщил, что к 2030-м годам Россия сможет построить гибридный термоядерный реактор. Об этом сообщили на Lenta.ru.

"Мы посчитали, что если удастся преодолеть сегодняшние геополитические неприятности, то и Россия, и каждый из партнеров по проекту ITER(Международный термоядерный експериментальный реактор ред.) способны примерно к 2030–2035 годам построить у себя демонстрационный завод на базе гибридного реактора по производству ядерного топлива", - сообщил ученый.

Велихов подметил ,что объединение международных сил ускорит создание такого реактора, однако даже собственными силами построить его реально. Идея гибридного термоядерного реактора заключается в объединении ядерного и термоядерного, что дает возможность самостоятельно производить ядерное топливо.

Также ученый добавил, что Россия идеально подходящая площадка, как для постройки такого реактора так и для его эксплуатации.

"Гибридный реактор мог бы работать не на уране, а на тории, который не только дешевле урана, но и его запасы на нашей планете в пять раз больше. Более того, этот реактор не требует сверхвысоких температур и давлений, очень эффективен в энергоотдаче, его работа оставляет намного меньше долгоживущих высокорадиоактивных отходов, требующих надежного захоронения на десятки и сотни тысяч лет", - заявил Велихов.

Подобный гибридный термоядерный реактор строится во Франции с 2006 года.
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