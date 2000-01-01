Ученые выяснили, кому коронавирус грозит смертью

Доктор Бин Цао с командой исследователей наблюдал за пациентами в больнице китайско-японской дружбы и Столичном медицинском университете в Пекине в попытке найти закономерность. Средний возраст зараженных составлял 56 лет, 62% из них были мужчинами. Приблизительно у половины из тех, кто лечился, наблюдался диабет и высокое кровяное давление.
Из 191 человека – 137 были выписаны и 54 умерли. По словам ученых, среднее время от начала заболевания до выписки составляло 22 дня. Те, кто не пережил вирус, умерли в среднем через 18,5 дней после первого появления симптомов.
Медики заметили, что высокая смертность больше всего наблюдалась у тех, кто страдал от диабета или ишемической болезни сердца, а также у пожилых людей и страдающих от сепсиса или проблем со свертываемостью крови. В целом, у более половины госпитализированных с вирусом развился сепсис.
"Плохие результаты у пожилых людей могут быть связаны с возрастным ослаблением иммунной системы и воспалениями, которые могут способствовать репликации вируса, вызывая повреждение сердца, мозга и других органов", – утверждает соавтор исследования Чжибо Лю.
Исследователи также обнаружили, что инфицированные продолжают распространять вирус и могут заражать других в течение 20 дней или до самой смерти.