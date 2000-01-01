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Китайские ученые приступили к созданию сети стандарта 6G | Фото:11.03 23:32   MIGnews.com

Китайские ученые приступили к созданию сети стандарта 6G

Китайские ученые начали разрабатывать новый стандарт мобильной связи шестого поколения (6-Generation).

Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает China Daily со ссылкой на министра промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

По данным издания, одной из основных задач разработчиков является "общая машинизация", чтобы поручить машине большинство рабочих задач, которые выполняет человек.

Министр отмечает, что в Китае набирает популярность так называемая концепция "Интернета вещей", предполагающая подключение различных устройств со встроенными датчиками к единой сети.

Китайские исследователи полагают, что это максимально упростит решение повседневных задач, облегчит процесс обмена данными, полностью или частично исключив участие человека.

Мяо Вэй подчеркнул, что в будущем будет необходимо создать возможность общения не только между людьми, посредством мобильной связи, но и между человеком и машиной, а также между машинами.

По словам министра, в новых разработках главным приоритетом является обеспечение безопасности.

Сейчас Китай работает и над технологией стандарта связи 5G. Крупнейшие местные операторы со своими партнерами занимаются разработкой и испытаниями станций и устройств под стандарт связи пятого поколения.

По последним прогнозам, пятое поколение связи повысит скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов.
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