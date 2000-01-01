На Гаваях появится вторая "солнечная ферма" Tesla

Компания Tesla намерена запустить новую "солнечную ферму" на гавайском острове Кауаи, сообщает ТСН со ссылкой на Tehnot.
"Проект предусматривает строительство фермы SolarCity суммарной мощностью 3 МВт и размещения блоков аккумуляторов Powerpack 2 на 52 МВт, что позволит обеспечить энергией остров независимо от времени суток и сократить потребление ископаемых видов топлива на 1,6 млн галлонов в год", - говорится в сообщении.
Такой проект в прошлом году уже запустили на острове Тау, при этом компания фактически вышла на рынок энергетики, поскольку местная администрация не закупала оборудование, а предпочитала покупать электроэнергию.
Подобное "хранилище энергии" есть и в калифорнийском Онтарио, где оно призвано сглаживать пиковые нагрузки на сеть.