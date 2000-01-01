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На Гаваях появится вторая `солнечная ферма` Tesla | Фото: Thinkstock12.03 04:28   MIGnews.com

На Гаваях появится вторая "солнечная ферма" Tesla

Компания Tesla намерена запустить новую "солнечную ферму" на гавайском острове Кауаи, сообщает ТСН со ссылкой на Tehnot.



"Проект предусматривает строительство фермы SolarCity суммарной мощностью 3 МВт и размещения блоков аккумуляторов Powerpack 2 на 52 МВт, что позволит обеспечить энергией остров независимо от времени суток и сократить потребление ископаемых видов топлива на 1,6 млн галлонов в год", - говорится в сообщении.

Такой проект в прошлом году уже запустили на острове Тау, при этом компания фактически вышла на рынок энергетики, поскольку местная администрация не закупала оборудование, а предпочитала покупать электроэнергию.

Подобное "хранилище энергии" есть и в калифорнийском Онтарио, где оно призвано сглаживать пиковые нагрузки на сеть.
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