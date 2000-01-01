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Компания Xiaomi защитила своих работников от коронавируса 12.02 05:45   MIGnews.com

Компания Xiaomi защитила своих работников от коронавируса

Китайская компания Xiaomi возобновила работу после продолжительного перерыва, связанного с эпидемией, выдав своим работникам средства защиты от коронавируса. В качестве меры предосторожности всем сотрудникам были выделены маски и дезинфицирующие средства для защиты от коронавируса.

Xiaomi является одной из немногих китайских технологических фирм, которые возобновили работу. Топ-менеджер компании Ван Тенг объявил о решении компании предоставить каждому сотруднику “трехкомпонентный пакет” для защиты от коронавируса.

В сообщении в китайской социальной сети Weibo он рассказал, что сотрудникам Xiaomi выдали специальные наборы, включающие в себя медицинские маски, спреи для дезинфекции и дезинфицирующие средства.


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