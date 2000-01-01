Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Израиль: революция в индустрии водопотребления | Фото:11.02 17:49   MIGnews.com

Израиль: революция в индустрии водопотребления

Израильская компания Watergen, известная по технологии, которая превращает воздух в питьевую воду, разработала версию домашнего водогенератора Genny на солнечной энергии. Аппарат появится на рынке в конце 2020 года.

Генератор Solar Genny, работает на солнечной энергии и может пригодится для отдаленных мест и поселений, где ограничен доступ к электричеству. Устройство основано на технологии Genny, которая производит от 25 до 30 литров воды в день. Генератор собирает водяной пар в воздухе, а затем охлаждает его, после чего вода проходит физическую, химическую и биологическую очистку с последующим процессом минерализации.

Solar Genny работает аналогично - без потребности в электричестве - и может вырабатывать до 13 литров воды в день. Технология была представлена в журнале "TIME" в качестве "Лучшего изобретения 2019 года" (наряду с восемью другими израильскими инновациями) и получил награду на выставке бытовой электроники (CES) в январе.

И Genny, и Solar Genny недешевы; Genny продается по цене около 1500 долларов, в то время как Solar Genny будет стоить 5000-8000 долларов в зависимости от установки, расположения и конфигурации. Но компания заявляет, что эта технология создат революцию в индустрии водопотребления, отказавшись от использования пластиковых бутылок и обеспечивая постоянный доступ к чистой питьевой воде в любое время.

Генераторы Watergen используются в операциях по оказанию помощи при бедствиях и для гуманитарной помощи, а также в развитии сообществ по всему миру. Они использовались в таких странах, как Индия, Южная Африка, Вьетнам, Сьерра-Леоне, Китай, Узбекистан и США.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:56
У Курниковой и Иглесиаса пополнение
17:35
Минздрав РФ: алкоголь от коронавируса не поможет
17:14
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
17:01
ISIS взяла на себя ответственность за теракт в Алжире
16:53
РФ восстановит авиасообщение с Грузией
16:33
Воспитательница издевалась над 11-месячным ребенком
16:11
Шри-Ланка заинтересовалась военной техникой РФ
15:50
Зеленский уволил Богдана
15:44
Сбой в работе "Левиафана": сгорел природный газ
15:29
Российских звезд эвакуировали из кинотеатра: названа причина
15:17
Нетаниягу пригрозил ХАМАСу через египетскую делегацию
15:10
140 израильтян обследованы с подозрением на коронавирус
15:08
В ФРГ вспышка птичьего гриппа H5N8
15:01
Коронавирус: тысячи пилотов в неоплачиваемых отпусках
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus