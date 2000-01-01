11.02 17:49 MIGnews.com

Израиль: революция в индустрии водопотребления

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Израильская компания Watergen, известная по технологии, которая превращает воздух в питьевую воду, разработала версию домашнего водогенератора Genny на солнечной энергии. Аппарат появится на рынке в конце 2020 года.Генератор Solar Genny, работает на солнечной энергии и может пригодится для отдаленных мест и поселений, где ограничен доступ к электричеству. Устройство основано на технологии Genny, которая производит от 25 до 30 литров воды в день. Генератор собирает водяной пар в воздухе, а затем охлаждает его, после чего вода проходит физическую, химическую и биологическую очистку с последующим процессом минерализации.Solar Genny работает аналогично - без потребности в электричестве - и может вырабатывать до 13 литров воды в день. Технология была представлена в журнале "TIME" в качестве "Лучшего изобретения 2019 года" (наряду с восемью другими израильскими инновациями) и получил награду на выставке бытовой электроники (CES) в январе.И Genny, и Solar Genny недешевы; Genny продается по цене около 1500 долларов, в то время как Solar Genny будет стоить 5000-8000 долларов в зависимости от установки, расположения и конфигурации. Но компания заявляет, что эта технология создат революцию в индустрии водопотребления, отказавшись от использования пластиковых бутылок и обеспечивая постоянный доступ к чистой питьевой воде в любое время.Генераторы Watergen используются в операциях по оказанию помощи при бедствиях и для гуманитарной помощи, а также в развитии сообществ по всему миру. Они использовались в таких странах, как Индия, Южная Африка, Вьетнам, Сьерра-Леоне, Китай, Узбекистан и США.