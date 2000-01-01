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Набор в Юниорскую сборную по математике и точным наукам 11.02 15:40   MIGnews.com

Набор в Юниорскую сборную по математике и точным наукам

В ближайшие дни Министерство просвещения и Центр ученых будущего Фонда Маймонидиса начинают отбор кандидатов в Юниорскую научную сборную. Команда будет тренироваться в течение двух лет по целому ряду предметов и получит широкое научное образование наряду с творческим мышлением. В состав сборной войдут 200 школьников, начиная с седьмого класса. Юниорская сборная представляет собой резерв для старшей сборной, участвующей в международных олимпиадах по математике, физике, химии и компьютерным наукам. Путь в сборную, которой выпадает честь представлять страну на престижном международном соревновании, начинается в юниорской команде.

Занятия будут проходить в лабораториях и комплексах Тель-Авивского университета. Команду будут тренировать представители академических кругов с большим опытом научной и преподавательской деятельности, обучавшие сборные прошлых лет. Участники сборной будут получать еженедельные задания для практики и самообразования.

Через два года обучения каждый член сборной будет сдавать экзамены в сфере своей специализации (математика, физика, химия и компьютерные науки). Дальнейшие занятия будут проходить в соответствии с выбранной дисциплиной и в рамках подготовки к международной олимпиаде. Участник может выбрать одну или две области специализации, в соответствии со своими способностями. На протяжении всей программы участники будут сдавать экзамены и проходить проверки на соответствие сборной и ее целям.

Процесс формирования Сборной начинается в конце 7-ого (כיתה ז') класса. Тренировки проходят на протяжении 8-ого (כיתה ח') и 9-ого (כיתה ט') класса. Отбор в Сборную проходит в три этапа. Первый отборочный экзамен состоится в школах 19 или 25 февраля, по выбору школы. На экзамен надо зарегистрироваться в школе или на сайте Минпроса заранее. К экзамену можно подготовиться с помощью упражнений, которые также находятся на сайте Минпроса.

Чтобы получить код пользователя и пароль для регистрации, учащиеся должны связаться со своим классным руководителем или учителем математики в своей школе.


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