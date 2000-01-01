12.02 03:10 MIGnews.com

Google увеличит "живучесть" своих смартфонов

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Энтузиасты обнаружили в базе AOSP (Android Open Source Project – проект Google с открытым исходным кодом) информацию о некоем новом режиме Ultra low power.Как понятно из названия, соответствующая новация позволит переводить смартфон в режим сверхнизкого потребления электроэнергии.Судя по всему, новинка будет интегрирована в смартфонах Pixel 5-го поколения, до выхода которого еще достаточно долгое время. Что характерно, Google, вероятнее всего, сразу после презентации режима, или немного позже позволит интегрировать новый режим на моделях прошлых поколений, зашив его в очередное обновление системы.Пока никаких подробностей о новом режиме энергопотребления нет, да и такая функция лишь отчасти решает проблемы с автономностью, которая серьезно не отобразится на "живучести" гаджета, если тот не снабдят более емкостным аккумулятором.