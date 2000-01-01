Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Google увеличит `живучесть` своих смартфонов | Фото:12.02 03:10   MIGnews.com

Google увеличит "живучесть" своих смартфонов

Энтузиасты обнаружили в базе AOSP (Android Open Source Project – проект Google с открытым исходным кодом) информацию о некоем новом режиме Ultra low power.

Как понятно из названия, соответствующая новация позволит переводить смартфон в режим сверхнизкого потребления электроэнергии.

Судя по всему, новинка будет интегрирована в смартфонах Pixel 5-го поколения, до выхода которого еще достаточно долгое время. Что характерно, Google, вероятнее всего, сразу после презентации режима, или немного позже позволит интегрировать новый режим на моделях прошлых поколений, зашив его в очередное обновление системы.

Пока никаких подробностей о новом режиме энергопотребления нет, да и такая функция лишь отчасти решает проблемы с автономностью, которая серьезно не отобразится на "живучести" гаджета, если тот не снабдят более емкостным аккумулятором.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:48
В России разрешили выращивать коноплю и мак
00:43
О Грете Тунберг снимут мини-сериал
23:46
На Тайване из фильмов начали вырезать сцены поцелуев
22:10
В Индии толпа мужчин напала на студенток колледжа
21:34
Кнессет проведет заседание по запросу Хаима Каца
21:01
Турция: в Сирии убит 51 сирийский солдат
20:44
Арестованы соучастники атаки на солдат ЦАХАЛа в Иерусалиме
20:11
"Палестина - это от реки Иордан до Средиземного моря"
20:05
Израильтян могут эвакуировать с "лайнера коронавируса"
19:57
ХАМАС решил прекратить запуск зажигательных шаров
19:47
Сирийская авиация бомбит турецкую армию
19:39
Репатриантка родила в Суперфарме
18:47
Израильский дзюдоист сфотографировался с чемпионом из Ирана
18:16
Аббас: Израиль упускает все шансы для мира
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus