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Лицо царицы Нефертити восстановили с помощью 3D | Фото:12.02 05:42   MIGnews.com

Лицо царицы Нефертити восстановили с помощью 3D

Британские ученые воспользовались останками 3400-летней мумии и впервые воссоздали реальный облик царицы Нефертити.

Об этом в воскресенье, 11 февраля пишет британская газета Daily Mail.

Министерство древностей и музей Египта позволили Эйдану Додсону из Бристольского университета изучить мумию "Молодая леди", найденную в 1898 в Долине царей. Египтолог заинтересовался ей потому, что в 2010 ДНК-тест показал: она была матерью Тутанхамона, царицей Нефертити.

Сняв с мумии защитный колпак, Додсон рассмотрел ее. С помощью 3D-визуализации художница Элизабет Дайнес создала цифровую копию, а потом вручную изготовила точный реалистичный бюст Нефертити.

На это ушло 500 часов. Реконструкцию украсили ювелирными украшениями Dior.

"Это замечательное лицо, кажется, согласуется с древними представлениями Нефертити. Сочетание самых современных технологий. в том числе генетического анализа, дает нам поистине захватывающие доказательства того, что мумия "Молодой леди" — это сама царица Нефертити”, — считает Эйден Додсон.
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