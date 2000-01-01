12.02 05:42 MIGnews.com

Лицо царицы Нефертити восстановили с помощью 3D

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Британские ученые воспользовались останками 3400-летней мумии и впервые воссоздали реальный облик царицы Нефертити.Об этом в воскресенье, 11 февраля пишет британская газета Daily Mail.Министерство древностей и музей Египта позволили Эйдану Додсону из Бристольского университета изучить мумию "Молодая леди", найденную в 1898 в Долине царей. Египтолог заинтересовался ей потому, что в 2010 ДНК-тест показал: она была матерью Тутанхамона, царицей Нефертити.Сняв с мумии защитный колпак, Додсон рассмотрел ее. С помощью 3D-визуализации художница Элизабет Дайнес создала цифровую копию, а потом вручную изготовила точный реалистичный бюст Нефертити.На это ушло 500 часов. Реконструкцию украсили ювелирными украшениями Dior."Это замечательное лицо, кажется, согласуется с древними представлениями Нефертити. Сочетание самых современных технологий. в том числе генетического анализа, дает нам поистине захватывающие доказательства того, что мумия "Молодой леди" — это сама царица Нефертити”, — считает Эйден Додсон.