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Финны создали клавиатуру для феминисток | Фото: Thinkstock12.02 02:18   MIGnews.com

Финны создали клавиатуру для феминисток

Финская организация Plan International создала виртуальную клавиатуру для женщин Sheboard. Особенность ее в интеллектуальном вводе, который убирает существующие в обществе стереотипы.

Разработчики уверяют, что согласно исследованиям, эпитеты "сильный", "храбрый" и прочие чаще употребляют по отношению к мужчинам, к девушкам же чаще употребляют прилагательные касающиеся внешности, а не личных качеств. А это со временем развивает у представительниц "слабого" пола комплексы.

"Исследования показывают, что мы по-разному разговариваем с детьми в зависимости от их пола. С мальчиками мы говорим об их способностях. С девочками - о их телах. И постепенно это начинает влиять на то, как они видят себя. Мы даже не всегда понимаем, когда слова, которые мы выбираем, укрепляют стереотипы. Sheboard помогает каждому задуматься, и, возможно, поменять то, как мы говорим с и о девушках. Sheboard также напоминает девушкам о способностях, которые у них есть, про которые люди не всегда помнят - что она тоже может быть храброй", - отмечают разработчики.

Таким образом, при вводе, например, "Я хороша в..." клавиатура предлагает продолжение "математике", "спорте", "программировании".
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