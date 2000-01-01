12.01 03:20 MIGnews.com

Ученые продвинулись в борьбе с аутизмом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Аргентинский психолог и нейробиолог Дэниел Орлиевски выступит с докладом в Иерусалиме в пятницу, 13 января, по результатам своего исследования о том, как научить писать людей с аутизмом.Нейробиолог и его команда из психиатрической больницы в Буэнос-Айресе выяснили, что обучение письму может значительно улучшить способность людей с аутизмом к общению.В статье, опубликованной в Frontiers in Integrative Neuroscience, ученый писал: "Несмотря на то, что до сих пор трудно уточнить точный профиль пациента, мы считаем, что возможно разработать новые коммуникационные возможности посредством письма у людей, больных аутизмом".