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Ученые продвинулись в борьбе с аутизмом | Фото: Thinkstock12.01 03:20   MIGnews.com

Ученые продвинулись в борьбе с аутизмом

Аргентинский психолог и нейробиолог Дэниел Орлиевски выступит с докладом в Иерусалиме в пятницу, 13 января, по результатам своего исследования о том, как научить писать людей с аутизмом.

Нейробиолог и его команда из психиатрической больницы в Буэнос-Айресе выяснили, что обучение письму может значительно улучшить способность людей с аутизмом к общению.

В статье, опубликованной в Frontiers in Integrative Neuroscience, ученый писал: "Несмотря на то, что до сих пор трудно уточнить точный профиль пациента, мы считаем, что возможно разработать новые коммуникационные возможности посредством письма у людей, больных аутизмом".
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