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Бюстами Трампа и Болсонару будут очищать океаны 10.12 23:44   MIGnews.com

Бюстами Трампа и Болсонару будут очищать океаны

Австралийская организация Ocean Foundation разработала воск для серфинга, в состав которого входят натуральные вещества, способные нейтрализовать вредные кислоты в океане. Представили они его в виде бюста американского президента, и президента Бразилии Жаира Болсонару.

Цель организации - предотвратить последствия климатических изменений, поэтому они представили новый воск публике в форме бюстов политиков, отрицающих глобальное потепление.

Океаны вбирают в себя 25% выбрасываемого в воздух углекислого газа. Они опираются на выводы ЮНЕСКО, согласно которым человечество должно заняться очисткой океанов уже сейчас, иначе к 2100 году вымрет половина подводной флоры и фауны, пишет TheDrum.

Формулу своего продукта Ocean Foundation выложила в свободный доступ и разослала ее мировым производителям воска. Так фонд надеется привлечь внимание как можно большего количества серферов (в идеале - 35 миллионов человек). Такое количество людей будет перерабатывать в день по 112 миллионов литров кислотной океанической воды.

Организация считает серферов идеальным инструментом для очистки океанов, так как они будут распространять очищающие вещества постепенно, микродозами. Этот метод, уверены в Ocean Foundation, абсолютно безопасен.



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