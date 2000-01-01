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Прорыв в науке: 400 тысяч лет первому холодильнику в Израиле | Фото:10.10 10:01   MIGnews.com

Прорыв в науке: 400 тысяч лет первому холодильнику в Израиле

Почти полмиллиона лет назад архаичные люди на территории современного Израиля изобрели хранилище продуктов, которое можно сравнить с холодильником.

Как сообщает Haaretz, к такому выводу пришли израильские и испанские ученые, исследующие быт гомининов, живших в пещере Кесем во времена раннего палеолита, то есть около 400 тысяч лет назад.

По мнению экспертов, древние люди могли хранить в свежем виде кости ланей для дальнейшего употребления костного мозга, который оставался съедобным в течение девяти недель.

"Девять недель в современных условиях. Это минимум. Они могли хранить кости и дольше", – объясняет доктор Ран Баркай из Тель-Авивского университета.

Археологи обратили внимание на нетипичные следы от каменных орудий на окаменелых метаподиальных костях оленей (между лодыжкой и копытом). Исследователи предположили, что странные отметки, очевидно, были признаком удаления сухой кожи.

По словам ученых, если на самом деле оленьи кости хранились для будущего использования, то это доказательство того, что в Кесеме найден самый древний из всех известных случаев длительного хранения пищевых продуктов с целью отсроченного потребления.

"Мы впервые показываем в нашем исследовании, что от 420 тысяч до 200 тысяч лет назад доисторические люди в пещере Кесем были достаточно искушенными, умными и талантливыми, чтобы знать, что можно сохранить определенные кости животных при определенных условиях. Это самое раннее свидетельство такого поведения и дает представление о социально-экономической жизни людей, живших в Кесеме", – резюмировал соавтор исследования профессор Ави Гофер.


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