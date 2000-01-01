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В Китае представили боевую летающую тарелку 11.10 07:15   MIGnews.com

В Китае представили боевую летающую тарелку

Китайская государственная авиационная корпорация на проходившей в городе Тяньцзин выставке China Helicopter Exposition 2019 представила свои свежие разработки. Среди прочих новинок посетители выставки смогли увидеть проект названный "Супервеликая Белая акула", внешне напоминающий НЛО.

Новинка представляет собой двухместный вертолет дискообразной формы, способный развивать скорость до 650 км/ч. По заявлению конструкторов, дисколет по своим техническим характеристикам ничуть не уступает многим современным летательным аппаратам, а в ряде параметров даже превосходит их. Об этом сообщает портал Planet Today.

По мнению некоторых экспертов, маловероятно что этот образец, даже в случае, если будет введен в строй, получит широкое распространение. По их словам, ранее все эксперименты по разработке подобных летательных аппаратов не приводили к положительным результатам.


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