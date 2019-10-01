Ученые связали кокаин и глобальное потепление

Американские ученые неожиданно нашли связь незаконного оборота наркотиков и глобального потепления.
Как пишет The Verge, торговцы кокаином связаны с активной вырубкой тропических лесов в Южной Америке, что усугубляет глобальные изменения климата.
В частности, исследования проводились в Гондурасе, Коста-Рике и Гватемале, где наблюдается один из высших показателей вырубки деревьев в мире. Дело в том, что маршруты поставок кокаина в США и Канаду из Южной и Центральной Америки пролегают именно через тропические заповедные леса, что в конечном итоге наносит серьезный вред экосистеме.
Более того, наркобароны во время отмывания денег активно вкладываются в скотоводство и сельское хозяйство, которые традиционно сопряжены с вырубкой лесов. Чем меньше остается деревьев на планете, тем больше углекислого газа накапливается в атмосфере, усиливая парниковый эффект.