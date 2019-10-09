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Протесты в Гонконге: Apple удалила приложение для слежки | Фото:10.10 17:59   MIGnews.com

Протесты в Гонконге: Apple удалила приложение для слежки

Корпорация Apple удалила из магазина App Store приложение HKmap.live, которое позволяло демонстрантам в Гонконге отслеживать полицию.

Об этом сообщает The New York Times.

На такой шаг корпорация пошла после резкой критики со стороны властей Китая. В Apple объяснили удаление программы "угрозой правоохранительным органам и жителям Гонконга".

"Приложение отображает места расположения полиции. Мы проверили в Бюро по борьбе с кибербезопасностью и технологическими преступлениями Гонконга, что программа использовалась пользователями для засады, создания угрозы для общественной безопасности. Это приложение нарушает наши правила и местные законы", – сказано в заявлении компании.

Ранее КНР обвинила производителя iPhone в поддержке протестов в Гонконге. По мнению китайских властей, приложение HKmap.live упрощает участие в беспорядках.




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