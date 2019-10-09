10.10 17:59 MIGnews.com

Протесты в Гонконге: Apple удалила приложение для слежки

China’s People’s Daily lashes out at Apple for allowing an app on its phones that tracks the movement of police around Hong Kong and is used by protesters https://t.co/NnvJGV4Z0X pic.twitter.com/PL2DKz0th2 — Reuters Top News (@Reuters) October 9, 2019

Breaking News: Apple pulled an app that let Hong Kong’s protesters track the police, a day after facing intense criticism from Chinese state media https://t.co/ZEQUAmWkYn — The New York Times (@nytimes) October 10, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Корпорация Apple удалила из магазина App Store приложение HKmap.live, которое позволяло демонстрантам в Гонконге отслеживать полицию.Об этом сообщает The New York Times.На такой шаг корпорация пошла после резкой критики со стороны властей Китая. В Apple объяснили удаление программы "угрозой правоохранительным органам и жителям Гонконга"."Приложение отображает места расположения полиции. Мы проверили в Бюро по борьбе с кибербезопасностью и технологическими преступлениями Гонконга, что программа использовалась пользователями для засады, создания угрозы для общественной безопасности. Это приложение нарушает наши правила и местные законы", – сказано в заявлении компании.Ранее КНР обвинила производителя iPhone в поддержке протестов в Гонконге. По мнению китайских властей, приложение HKmap.live упрощает участие в беспорядках.