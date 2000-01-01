10.10 20:29 MIGnews.com

В космосе впервые "вырастили" искусственную говядину

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Израильская пищевая компания Aleph Farms объявила об успешном выращивании мяса на борту Международной космической станции (МКС).Об этом передает CNN.Aleph Farms выращивает говяжьи стейки из коровьих клеток. По данным телеканала, успешный опыт в космосе является еще одним шагом к запуску производства экологически чистого мяса без забоя животных.В частности, исследователи взяли клетки у коровы, ввели питательные вещества и поместили их в среду, имитирующую внутреннюю оболочку тела животного. Клетки начали размножаться, в результате чего разрослись мышечные ткани, достигнув размера классического стейка.Таким образом, в искусственных условиях была воссоздана естественная регенерация клеток мышц. В израильской компании предполагают, что их продукцию будет общедоступна через 3-4 года.