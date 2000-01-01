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скриншот с видео YouTube 12.10 00:34   MIGnews.com

Археологи раскрыли тайну острова Пасхи

Археолог и историк Карл Липо, участвующий в исследовании повседневной жизни коренных жителей острова Пасха, рассказал, как они добывали пресную воду в таких суровых условиях.

Учитывая, что дождевая вода впитывается в пористую поверхность острова, не создавая рек и водоемов, а все образующиеся природные резервуары с водой так или иначе стекают в море, данная тема обрела интерес среди исследователей.

"Грунтовые воды спускаются по склону к океану. Во время приливов поток пресной воды уходит прямо в море. В результате люди могли использовать эти источники, для сбора пригодной для употребления воды", - приводятся его слова в докладе университета Бингемтон.


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