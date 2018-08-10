Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Samsung представил новый смартфон Galaxy Note9 | Фото:11.08 05:24   MIGnews.com

Samsung представил новый смартфон Galaxy Note9

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила свой новый флагманский смартфон Galaxy Note 9, сообщает в пятницу, 10 августа Android Community.

По данным издания, гаджет обладает диагональю экрана 6,4 дюйма и разрешением 2960x1440 пикселей.

Смартфон оснащен камерой, в которой можно менять значения диафрагмы, что существенно улучшает качество сьемки.

Неизменными остались закругленные края экрана и материалы корпуса — стекло в паре с металлическими рамками.

Аппарату расширили память до 6/8 ГБ ОЗУ и 128/512 ГБ флэш-хранилища, объем которого можно дополнительно увеличить с помощью карточек MicroSD еще на 512 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, тогда как "восьмерка" обладала батарейкой на 3300 мАч.

Компания порадует пользователей новой фотокамерой, которая улучшена с помощью технологий искусственного интеллекта.

Основная камера получила два модуля по 12 Мп. Первый — с оптической стабилизацией, фазовой системой автоматической фокусировки Dual-Pixel и диафрагмой, которая умеет переключаться с f/1.5 на f/2.4, если свет чуть лучше.

Вторая камера с уже постоянной диафрагмой f/2.4 и телеобъективом. Фронтальная камера получила 8 МП фотосенсор. За безопасность отвечает сканер отпечатка пальцев на задней панели и сканер радужной оболочки глаза.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:20
NASA собирается покорить Солнце
02:14
РФ раскритиковала предложение США в СБ ООН
01:42
Иранка придумала способ заснять футбол не нарушая закон
00:21
Ограблен рэпер, исполнивший песню Despacito
23:37
Матч Лиги Европы прервало опасное поведение болельщика
22:26
Сотрудники Ryanair массово бастуют
21:38
Протесты в Румынии: полиция применила слезоточивый газ
21:05
На главном израильском шоссе взорвался автомобиль Ferrari
20:13
Лавров провел телефонную беседу с Помпео
19:50
Протесты набирают обороты: 1 палестинец умер, 110 ранены
19:34
Трамп: Наши отношения с Турцией сейчас плохие!
19:11
Семья павшего солдата осуждает перемирие с ХАМАСом
19:01
Минздрав Газы сообщил об одном погибшем палестинце
18:08
Новый комиссар UNHRC будет решать проблемы Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus