Samsung представил новый смартфон Galaxy Note9

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила свой новый флагманский смартфон Galaxy Note 9, сообщает в пятницу, 10 августа Android Community.
По данным издания, гаджет обладает диагональю экрана 6,4 дюйма и разрешением 2960x1440 пикселей.
Смартфон оснащен камерой, в которой можно менять значения диафрагмы, что существенно улучшает качество сьемки.
Неизменными остались закругленные края экрана и материалы корпуса — стекло в паре с металлическими рамками.
Аппарату расширили память до 6/8 ГБ ОЗУ и 128/512 ГБ флэш-хранилища, объем которого можно дополнительно увеличить с помощью карточек MicroSD еще на 512 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, тогда как "восьмерка" обладала батарейкой на 3300 мАч.
Компания порадует пользователей новой фотокамерой, которая улучшена с помощью технологий искусственного интеллекта.
Основная камера получила два модуля по 12 Мп. Первый — с оптической стабилизацией, фазовой системой автоматической фокусировки Dual-Pixel и диафрагмой, которая умеет переключаться с f/1.5 на f/2.4, если свет чуть лучше.
Вторая камера с уже постоянной диафрагмой f/2.4 и телеобъективом. Фронтальная камера получила 8 МП фотосенсор. За безопасность отвечает сканер отпечатка пальцев на задней панели и сканер радужной оболочки глаза.