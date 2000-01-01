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Израильский стартап заново изобрел колесо | Фото:10.07 22:19   MIGnews.com

Израильский стартап заново изобрел колесо

Израильский стартап REE представил новый "революционный" дизайн и вид электромобиля, в котором все классические компоненты автомобиля – двигатель, рулевое управление, тормоза и подвеска – перемещены из-под капота в колеса.

Об этом в среду, 10 июля, пишет The Times of Israel.

Данный подход помогает создать полностью плоский каркас автомобиля, как у скейтборда, что делает его более универсальным. Такая форма также помогает уменьшить вес, а это важный компонент для успеха электромобилей.

Подход REE, который будет официально представлен в среду на мероприятии TechCrunch Mobility в Калифорнии, стратегически помещает в колеса мотор, рулевое управление, подвеску, трансмиссию, датчики, тормоза, тепловые системы и электронику, что позволяет производителям использовать одну и ту же платформу или каркас для разных типов кузовов.

Это исключит необходимость использования нескольких платформ для разных транспортных средств, что приведет к "значительной экономии", поскольку, по словам представителей компании, разработка и проверка каждой платформы традиционно обходятся производителям в 20 миллиардов долларов.


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