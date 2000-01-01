11.07 05:37 MIGnews.com

Ресомация - самыt экологичные "похороны"

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В центре огромного завода в Пудси, Лидс (Великобритания), находится сверкающий стальной цилиндр. Однажды, как считает его создатель, большинство из нас в конечном итоге окажутся в нечто подобном.Это ресоматор - канистра под давлением, в которой смесь воды и раствора гидроксида калия. В нее помещают трупы при температуре 150 °С на 3-4 часа. За это время плоть растворяется, остаются только мягкие сероватые кости. После сушки в прилегающей печи они измельчаются в белоснежный порошок, а жидкость отправляется на водоочистную станцию ​​для утилизации. Процессом управляют через сенсорный экран, а именно нажатием единственной кнопки “Пуск”.По словам его сторонников, ресоматор - важное решение для индустрии захоронения и кремации, которая наносит все больший ущерб окружающей среде. В процессе сжигания одного тела в атмосферу выделяется около 400 кг углекислого газа. Пары кремации также включают испаряющуюся ртуть из зубных пломб, на которую пришлось 16% выбросов ртути в Великобритании в 2005 году, а также другие токсичные выбросы от горящих протезов и расплавленного костного цемента.Похороны тоже имеют свои последствия: бальзамирующая жидкость просачивается в почву по мере разложения тела и гроба. Поступают в почву и другие токсины: радиотерапевтические или химиотерапевтические препараты. Захоронение также становится все более дорогой слугой.В США ресомация, также известная как щелочной гидролиз, используется с середины 1990-х годов и является законной в 19 штатах. Первоначально технология была разработана в США для утилизации коров во время десятилетней эпидемии ящура.В 2008 году Дин Фишер, доктор из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, понял, что его ресоматор можно использовать для уничтожения кадавров, которые больше не нужны. “Все в этом процессе беспроигрышно; все подлежит вторичной переработке”, - говорит он, добавив, что 1200 единиц прошли через ресоматор UCLA с момента его ввода в эксплуатацию в 2012 году.Фишер купил машину у компании Resomation Ltd из Лидса. Он говорит: “С этой технологией связан “фактор риска”. Люди беспокоятся, что их тела растворяются или что это пустая трата воды. Но эти 25 галлонов (950 литров), которые мы используем на тело, могут быть использованы в качестве удобрения из-за питательных веществ, которые в нем содержатся. Восприятие людей должно измениться”.Создатель ресоматора, Сэнди Салливан, занимается этим “фактором риска” с тех пор, как он начал работать в 2007 году. Компания получила первоначальное финансирование от Co-Op Funeralcare, а затем установила партнерские отношения с Leeds and Bradford Boiler Company. Директора похоронных бюро в США и Канаде приобрели эту технологию.В 2017 году крематорий Rowley Regis в Уэст-Мидлендсе должен был стать первым в Великобритании, который использовал ресоматор, но местная компания по водоснабжению, Severn Trent, запретила использование, сославшись на “серьезные опасения” из-за того, что сжиженные останки погибших, попадают в водную систему.Салливан прокомментировал эту ситуацию: “Это стерильная жидкость, похожая на воду, без ДНК, и она чище, чем большинство веществ, которые попадают в водоочистные сооружения, такие как кровь и химикаты из больниц. Важно отметить, что это не та вода, которую мы будем пить”.Он убежден, что технология получит дальнейшее развитие в следующем году. “Он оставляет в 6 раз меньше углеродного следа, чем при обычном захоронении” Также Салливан подчеркивает: “Мы на грани климатической катастрофы, и все же мы все еще сжигаем тела”, - говорит Салливан.