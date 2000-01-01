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Израильское сетевое хранилище купил Google 10.07 21:31   MIGnews.com

Израильское сетевое хранилище купил Google

Генеральный директор Google Cloud Томас Курьян сообщил о том, что компания заключила соглашение о приобретении израильского поставщика масштабируемого корпоративного хранилища файлов для облака Elastifile. Об этом говорит Globes.

"Мы рады сообщить, что Google подписал договор о покупке Elastifile, разрабатывающей решения для хранения информации в "облачных" серверах. Покупка должна быть завершена в течение года в соответствии с получением разрешения регуляторов", – сказал в своем заявлении Курьян.

На данный момент стоимость сделки не озвучена, но специалисты оценивают компанию в 200 млн долларов. Elastifile был создан в 2013 году. Стартап привлек 75 млн долларов инвестиций.

Google считает Elastifile первопроходцем в сфере решения проблем, имеющих отношение к хранению файлов для приложений на корпоративном уровне, работающих в облачных технологиях.

К работам, которыми гордится Elastifile, можно отнести создание уникального программно-определяемого подхода к управляемому сетевому хранилищу (NAS). Подход дает организациям возможность масштабировать производительность или емкость без затрат.

Две команды собираются провести интегрирование с Google Cloud Filestore к концу 2019 года.


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