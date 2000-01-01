Google приобретает израильский стартап

Сумма сделки пока не раскрывается, однако известно, что ее закроют в конце этого года.
Как известно, израильское предприятие является создателем программно-определяемого подхода к управляемому сетевому хранилищу (NAS), позволяющего организациям масштабировать производительность или емкость без лишних затрат.
По данным источников, Elastifile станет частью структурного подразделения Google Cloud.
"Сочетание Elastifile и Google Cloud будет способствовать более быстрому переносу традиционных рабочих нагрузок в GCP, упростит управление и масштабирование данных, а также интенсивных вычислительных нагрузок", - написал в блоге генеральный директор Google Cloud, Томас Куриан.
Штаб-квартира Elastifile, основанная в 2013 году такими известными предпринимателями, как Амир Ахарони, Шахар Франк и Рони Люксембург, находится в Герцлии, а представительство в Санта-Кларе.