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Google приобретает израильский стартап | Фото:10.07 12:47   MIGnews.com

Google приобретает израильский стартап

Американская корпорация Google заявила о решительном намерении приобрести израильскую компанию Elastifile, поставщика масштабируемого корпоративного хранилища файлов для облака.

Об этом в среду, 10 июля сообщает Business Insider.

Сумма сделки пока не раскрывается, однако известно, что ее закроют в конце этого года.

Как известно, израильское предприятие является создателем программно-определяемого подхода к управляемому сетевому хранилищу (NAS), позволяющего организациям масштабировать производительность или емкость без лишних затрат.

По данным источников, Elastifile станет частью структурного подразделения Google Cloud.

"Сочетание Elastifile и Google Cloud будет способствовать более быстрому переносу традиционных рабочих нагрузок в GCP, упростит управление и масштабирование данных, а также интенсивных вычислительных нагрузок", - написал в блоге генеральный директор Google Cloud, Томас Куриан.

Штаб-квартира Elastifile, основанная в 2013 году такими известными предпринимателями, как Амир Ахарони, Шахар Франк и Рони Люксембург, находится в Герцлии, а представительство в Санта-Кларе.


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