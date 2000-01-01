Израильтяне снимают маски, хотя их эффективность доказана
При ношении масок риск заражения смертоносным коронавирусом СOVID-19 уменьшается на 85%, если здоровый человек пересечется с носителем.
К такому выводу пришли канадские ученые, опубликовавшие результаты своей работы в журнале The Lancet.
По словам исследователей, для здорового человека использование маски в общественных местах уменьшает риск заражения новым коронавирусом с 17,4% до 3,1%.
Соблюдение дистанции в один метр позволяет уменьшить риски с 12,8% до 2,6%, а с увеличением расстояния между людьми до рекомендуемых двух-трех метров риск инфицирования становится еще меньше.
По словам чиновников из системы здравоохранения, многие израильтяне сейчас не соблюдают строгие требования о поведении к общественных местах, несмотря на заметное увеличение количества новых случаев заражения.
Иммунолог Сирилл Коэн из Университета имени Бар-Илана выступает за применение масок. По его словам, в таком случае уровень инфицирования однозначно уменьшится.
В свою очередь, Томер Герц из Университета имени Бен-Гуриона отметил, что канадское исследование доказало эффективность применения маски для индивидуальной защиты, а не только безопасности окружающих.