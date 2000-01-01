11.06 20:04 MIGnews.com

Российских деталей на Crew Dragon нет, - Роскосмос

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В американском корабле Илона Маска Crew Dragon не использовались российские детали, отметили в пресс-службе "Роскосмоса". Однако они были в стыковочном агрегате американского сегмента МКС, к которому в начале июня он причалил.Так, американские корабли Space shuttle оснащались российским андрогинным периферийным агрегатом стыковки (АПАС).Затем компания Boeing дооснастила "переходники элементами американского производства и установила их на российские агрегаты АПАС американского сегмента МКС". В ведомстве подчеркнули, что именно эта сборка с логотипом ПАО РКК "Энергия" и обсуждается в СМИ.К одному из таких причалов пристыковался американский пилотируемый корабль.А вот стыковочный агрегат корабля соответствует международному стандарту. Он не имеет деталей российской Ракетно-космической корпорации "Энергия".