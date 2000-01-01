10.06 17:31 MIGnews.com

Исследователи нашли способ делать топливо из отходов

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Исследовательская группа во главе с учеными Университета штата Вашингтон нашла способ превратить ежедневные пластиковые отходы в реактивное топливо.В новой статье, опубликованной в журнале Applied Energy, Ханву Лей и коллеги Вашингтонского университета расплавили пластиковые отходы при высокой температуре с активированным углем, обработанным углем с увеличенной площадью поверхности, для производства реактивного топлива.«Пластиковые отходы – огромная проблема во всем мире, – сказал Лей, доцент кафедры инженерии биологических систем Университета штата Вашингтон. – Это очень хороший и относительно простой способ переработки этих пластмасс».По данным Управления охраны окружающей среды, на свалки в США поступило 26 млн тонн пластика в 2015 году, что является самой последней доступной статистикой. Китай недавно прекратил принимать пластиковую переработку из США и Канады. По самым скромным оценкам ученых, ежегодно в мировой океан попадает не менее 4,8 млн тонн пластика.«Мы можем восстановить почти 100% энергии из пластика, который мы тестировали, – сказал Лей. – Топливо очень высокого качества, и производимые побочные газы также являются высококачественными и полезными».