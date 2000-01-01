11.06 02:30 MIGnews.com

Судна Японии к 2025 году оснастят искусственным интеллектом

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О масштабном проекте по конструированию самоуправляемых грузовых судов объявили судостроительные компании Японии, как пишет ВВС.На суднах будет установлено оборудование с использованием искусственного интеллекта, что позволит прокладывать максимально безопасные, короткие и удобные маршруты.Компании Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen, Japan Marine United планируют построить около 250 судов. Проект оценивается в сотни миллионов долларов.Также авторы проекта отмечают, что такая разработка позволит также избегать морских происшествий. Разработчики планируют ввести эти суда в эксплуатацию в 2025 году.