Google добавил в клавиатуру азбуку Морзе

Компания Google добавила в функционал клавиатуры азбуку морзе, которую будет считывать специальное устройство.
Таким образом люди с наружением нервной системы и, в первую очередь, детским целебральным параличем, смогут пользоваться клавиатурой, давай указания движениями головы. Специальное устройство будет считывать их, превращая в текст или голосовые сообщения.
Об этом представители компании сообщили на конференции Google I/O 2018, передали на Liga.net.
"Устройство заменяет клавиатуру двумя областями на экране для ввода коротких и длинных сигналов. Сверху отображаются слова-подсказки, как на обычной клавиатуре", - указано в сообщении.
With Morse code and machine learning working together to support assistive text entry, we've added a new and accessible way to input communication on your @Android phone with the Morse code keyboard—now available in #Gboard beta. #io18pic.twitter.com/P0HcTeFcyC