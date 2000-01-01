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11.05 00:38   MIGnews.com

Google добавил в клавиатуру азбуку Морзе

Компания Google добавила в функционал клавиатуры азбуку морзе, которую будет считывать специальное устройство.

Таким образом люди с наружением нервной системы и, в первую очередь, детским целебральным параличем, смогут пользоваться клавиатурой, давай указания движениями головы. Специальное устройство будет считывать их, превращая в текст или голосовые сообщения.

Об этом представители компании сообщили на конференции Google I/O 2018, передали на Liga.net.

"Устройство заменяет клавиатуру двумя областями на экране для ввода коротких и длинных сигналов. Сверху отображаются слова-подсказки, как на обычной клавиатуре", - указано в сообщении.


Разработчик системы, Кен Финлейсон создал клавиатуру для своей жены, страдающей от ДЦП.

Сообщается, что пока что новая клавиатура доступна только в бета-режиме.
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