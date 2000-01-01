11.05 01:37 MIGnews.com

Исследование: употребление картофеля не ведет к ожирению

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Американские ученые заявили, что употребление в пищу картофеля не приводит к ожирению, а, напротив, помогает похудеть.Прежде чем подтвердить свою гипотезу исследователи провели эксперимент с участием 90 добровольцев.Участников эксперимента разделили на три группы. Одни ели только низкокалорийную пищу, другие – с высоким гликемическим индексом, а третьи питались без ограничений.При этом всем испытуемым в неделю давали 5 – 7 порций картофеля.Результаты исследования доказали, что картофель никак не сказывается на динамике похудения.