11.05 01:37 MIGnews.com
Исследование: употребление картофеля не ведет к ожирению
Американские ученые заявили, что употребление в пищу картофеля не приводит к ожирению, а, напротив, помогает похудеть.
Прежде чем подтвердить свою гипотезу исследователи провели эксперимент с участием 90 добровольцев.
Участников эксперимента разделили на три группы. Одни ели только низкокалорийную пищу, другие – с высоким гликемическим индексом, а третьи питались без ограничений.
При этом всем испытуемым в неделю давали 5 – 7 порций картофеля.
Результаты исследования доказали, что картофель никак не сказывается на динамике похудения.
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