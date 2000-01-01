10.05 23:11 MIGnews.com

Ученые нашли новый способ лечения цирроза печени

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Эксперты в области науки нашли инновационный способ лечения цирроза печени. Ученые уверены, что от недуга можно избавиться, устранив причинный фактор, то есть либо прекратить употреблять алкоголь, либо начать борьбу с вирусом.Новый препарат способен воздействовать на вирусные гепатиты В и С. Лекарство убивает вирус, после чего цирроз не переходит в хроническую форму.Так, даже у безнадежных, казалось бы, пациентов, со стремительно прогрессирующим заболеванием были замечены процессы улучшения.Отмечается, что больные чувствовали себя намного лучше, а их печень быстро восстанавливалась.