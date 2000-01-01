Илон Маск показал часть межпланетного корабля

Глава американской космической компании SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Instagram фото основной части корпуса межпланетного корабля BFR (Big Falcon Rocket).
Об этом во вторник, 10 апреля сообщает Daily Mail.
Чтобы оценить масштаб, он припарковал рядом автомобиль Tesla Model 3.
Согласно информации издания, BFR должна стать новой ракетой для выведения межпланетного космического корабля SpaceX.
Предполагается, что корабль будет оборудован 40 кабинами для астронавтов, его длина составит около 48 метров и он будет использоваться повторно.
По словам миллиардера, ракета будет высотой 106 метров, диаметром 9 метров и сможет нести полезную нагрузку до 150 тонн.
Ожидается, что первые испытания нового корабля для полета к Марсу состоятся в первой половине 2019 года.
В марте Маск рассказал журналистам, что сейчас SpaceX занята созданием "первого марсианского или межпланетного корабля". Он отметил, что корабль сможет совершать короткие полеты уже в 2019 году, хотя и согласился, что планы могут быть слегка завышены.
Основатель SpaceX добавил, что запуски BFR выйдут дешевле, чем запуски ракеты Falcon 1, которые оценивались в $5-6 млн. Во сколько оцениваются запуски BFR, не уточняется.