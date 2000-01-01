Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Коронавирус за полчаса может передаваться в пределах 4,5 м | Фото:10.03 11:30   MIGnews.com

Коронавирус за полчаса может передаваться в пределах 4,5 м

Китайский коронавирус может сохраняться в воздухе закрытого помещения не менее 30 минут и передаваться на расстояние до 4,5 метров.

К такому выводу пришли исследователи из Уханя, передает South China Morning Post.

Уточняется, что это больше, чем "безопасное расстояние", которое рекомендуют органы здравоохранения по всему миру – до 2 метров.

Ученые проанализировали случай распространения коронавируса в автобусе дальнего следования, в котором оказался инфицированный китаец без маски. Он заразил семерых пассажиров, которые сидели в разных местах салона. Зараженными после поездки оказались и те, кто сидел через шесть рядов – около 4,5 метров от носителя вируса.

Также коронавирус передался пассажиру следующего рейса, который сел в автобус в составе уже другой группы через полчаса с момента высадки предыдущей.

По словам ученых, Covid-19 может несколько дней сохраняться на поверхности, где осели капли, выделенные из дыхательных путей при кашле или чихании. Время, за которое инфекция продолжает существовать во внешней среде, зависит от температуры и типа материала.

Уточняется, что при 37 градусах вирус может оставаться активным от двух до трех дней на поверхности стекла, ткани, металла, пластмассы или бумаги.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:21
Катар оказывает помощь ПА в борьбе с короновирусом
12:00
Иран: среди зараженных – человек из окружения Хаменеи
11:44
Лапид призвал к "единству" с Ликудом
11:34
Израиль: степень заполненности отелей упала на 50%
11:23
У главы Минкультуры Франции обнаружили коронавирус
11:02
Кахоль Лаван: Нетаниягу ведет страну к четвертым выборам
10:51
Пожар на рынке в Газе: число жертв возросло
10:30
Коронавирус отступает: в Ухане закрыли 14 спецбольниц
10:24
Половину Терминала №3 закроют
10:14
"Ашкенази хочет сменить Ганца"
10:13
ЦИК утвердила результаты выборов в Кнессет
10:05
Штайе: число зараженных достигло 26 и будет еще хуже
09:54
МИД: празднование Дня независимости будет отменено
09:28
Первые признаки коронавируса появляются через пять дней
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus