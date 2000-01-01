Коронавирус за полчаса может передаваться в пределах 4,5 м

Уточняется, что это больше, чем "безопасное расстояние", которое рекомендуют органы здравоохранения по всему миру – до 2 метров.
Ученые проанализировали случай распространения коронавируса в автобусе дальнего следования, в котором оказался инфицированный китаец без маски. Он заразил семерых пассажиров, которые сидели в разных местах салона. Зараженными после поездки оказались и те, кто сидел через шесть рядов – около 4,5 метров от носителя вируса.
Также коронавирус передался пассажиру следующего рейса, который сел в автобус в составе уже другой группы через полчаса с момента высадки предыдущей.
По словам ученых, Covid-19 может несколько дней сохраняться на поверхности, где осели капли, выделенные из дыхательных путей при кашле или чихании. Время, за которое инфекция продолжает существовать во внешней среде, зависит от температуры и типа материала.
Уточняется, что при 37 градусах вирус может оставаться активным от двух до трех дней на поверхности стекла, ткани, металла, пластмассы или бумаги.