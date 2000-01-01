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Израильское приложение для Facebook обвинили в шпионаже | Фото: Jan Persiel/Flickr10.03 09:51   MIGnews.com

Израильское приложение уличили в шпионаже

Руководство соцсети Facebook удалило из магазина для Android-устройств Google Play новое приложение на фоне заявлений, что оно втайне собирает данные о пользовании устройством и отправляет их социальной сети.

Речь идет о приложение для кибербезопасности Bolt Lock, разработанном израильской "дочкой" Facebook – IT-компанией Onavo. В понедельник оно без особой огласки поступило в Google Play, а внимание прессы впервые привлекло лишь в пятницу, 9 марта. Некоторые экспертные издания уже обвинили его разработчиков в введении пользователей в заблуждение и призвали юзеров его не устанавливать.

Изданию Gizmodo представители Facebook заявили, что это был лишь короткий тест программы. После шумихи в прессе проложение было изъято из Google Play.

Bolt Lock позволяет владельцам смартфонов блокировать на своих устройствах приложения с онлайн-платежами, требующие для инициализации ввести отпечатки пальцев или код доступа. Однако в условиях пользования Onavo говорится, что аппликация собирает данные о том, когда пользователи открывали эти программы, и отправляет информацию в Facebook.

В прошлом месяце Facebook и Onavo уже критиковали по аналогичным причинам, но за другую программу – VPN-сервис Onavo Protect, который собирал данную об использовании аппликаций на смартфоне и отправлял ее в Facebook. Впоследствии газета Wall Street Journal сообщила, что Facebook использует собранные данные для анализа рынка приложений.

По данным аналитической компании App SensorTower, до удаления приложение Bolt Lock успели установить на свои смартфоны около 5 тысяч человек.

В Facebook и Onavo комментировать инцидент отказались.
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