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НАСА показало испытания нового марсианского робота. ВИДЕО | Фото:11.03 06:27   MIGnews.com

НАСА показало испытания нового марсианского робота. ВИДЕО

Сотрудники космического агентства NASA провели тест нового "сверхумного" робота, который отправиться исследовать почву Марса.

Об этом в субботу, 10 марта сообщает Naked Science.

Механический аппарат, который назвали InSight, что в переводе значит "Интуиция" или "Озарение", похож на небольшой кран, способный поднимать и переносить различные объекты.

Отметим, что это - первый аппарат, который изучит глубинные слои марсианского грунта, поэтому вместо колес у него прочный каркас, что позволяет ему устоять практически на любой поверхности.

По данным портала, для проведения испытаний ученые оборудовали специальную лабораторию, которая имитирует марсианские условия.

Поскольку InSight не сможет передвигаться после приземления, инженеры отрабатывают различные сценарии посадки. Так, рабочая среда постоянно меняется, имитируя "неровности" с наклоном 15 градусов. В таких условиях аппарат тестирует три инструмента: гиперчувствительный сейсмометр, экран, который его защищает, и датчик теплового потока.

Отправка робота запланирована на май, а его прибытие к точке назначения – на ноябрь 2018 года.
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