11.03 02:17 MIGnews.com

"Отец" Siri назвал ее глупой

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Американский программист и создатель одного из самых известных голосовых помощников - Siri от корпорации Apple - Норман Винарски раскритиковал компанию за неудачное, на его взгляд, использование его разработки.В интервью порталу Quartz он рассказал, что перед запуском Siri надеялся на мощный прорыв, однако реальность оказалась куда печальнее. Siri, по его словам, оказалась "неуклюжей", но по большей части виновата в этом Apple, которая за 5 лет с "рождения" его детища не сделала ничего для улучшения продукта.Норман Винарски утверждает, что руководство побрезговало его советам насчет применения "яблочной помощницы". Вопреки его настояниями применять ее лишь для простейший задач в сферах развлечений и путешествий - поставить напоминание, дать прогноз погоды или отправить почту - в Apple позиционировали Siri как универсального голосового помощника и не справились с поставленной задачей.В результате оказалось, что программа совершенно не способна предугадать желания владельца смартфона и не умеет внятно поддержать диалог. Это мнение могут подтвердить и многие пользователи продукции Apple.