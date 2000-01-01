"Отец" Siri назвал ее глупой

Американский программист и создатель одного из самых известных голосовых помощников - Siri от корпорации Apple - Норман Винарски раскритиковал компанию за неудачное, на его взгляд, использование его разработки.
В интервью порталу Quartz он рассказал, что перед запуском Siri надеялся на мощный прорыв, однако реальность оказалась куда печальнее. Siri, по его словам, оказалась "неуклюжей", но по большей части виновата в этом Apple, которая за 5 лет с "рождения" его детища не сделала ничего для улучшения продукта.
Норман Винарски утверждает, что руководство побрезговало его советам насчет применения "яблочной помощницы". Вопреки его настояниями применять ее лишь для простейший задач в сферах развлечений и путешествий - поставить напоминание, дать прогноз погоды или отправить почту - в Apple позиционировали Siri как универсального голосового помощника и не справились с поставленной задачей.
В результате оказалось, что программа совершенно не способна предугадать желания владельца смартфона и не умеет внятно поддержать диалог. Это мнение могут подтвердить и многие пользователи продукции Apple.