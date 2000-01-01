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pixabay.com 11.03 02:37   MIGnews.com

Ученые разработали альтернативу адронному коллайдеру

Ученые из Института ядерной физики СО РАН представили методику, которая позволит изучать физику элементарных частиц без строительства многокилометровых конструкций коллайдера.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе Евгения Левичева, сейчас специалисты проводят эксперименты, чтобы подтвердить работоспособность методики. Уникальность разработки заключается в использовании плазмы, в которой с помощью протонного пучка разгоняются частицы. Для этого не требуется строительства огромных металлических конструкций с мощными магнитами (например, как Большой адронный коллайдер), следовательно данная технология может значительно удешевить дальнейшие исследования в области элементарных частиц.

Опробовать разработку сибирские физики собираются совместно с учеными из ЦЕРН в рамках эксперимента AWAKE в 2017-2018 годах на оборудовании БАК. Специалисты хотят доказать возможность строительства небольших комплексов для ускорения частиц.
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