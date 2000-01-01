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flickr/OnInnovation 10.03 17:29   MIGnews.com

Илон Маск заключил пари с австралийским штатом

Основатель компании Space X и Tesla Илон Маск пообещал решить энергетическую проблему штата Южная Австралия за 100 дней. Кроме этого, миллионер пообещал сделать все бесплатно, если же он не уложится в назначенный срок.

Осенью 2016 года весь штат в результате шторма остался без электроснабжения. В свою очередь представитель Илона Маска заявил, что компания готова установить для обслуживания потребителей Южной Австралии солнечные батареи общей мощностью в 100 МВт ч.

Один из основателей IT-компании Atlassian Майком Кэннон-Бруксом, спросил миллионера о том, насколько он серьезен в своих намерениях, написав ему в Twitter. Маск ответил, что если его компания не решит энергетическую проблему штата за 100 дней, то он подарит Южной Австралии эти батареи.

Власти Австралии пообещали рассмотреть предложение Маска наравне с проектами других энергетических компаний.

В свою очередь Брукс пообещал Маску в финансовую и политическую поддержку, пишет Би Би Си.
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