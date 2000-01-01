Ученые поймали таинственный радиосигнал из Космоса
Ученые поймали таинственный радиосигнал из Космоса, повторяющийся каждые 16 дней.
Он зарождается на расстоянии 470 млн световых лет от Земли, передает Science News.
Точка отправки радиосигнала получила номер FRB 180916.J0158+65, который находится в области, где активно формируются звезды в спиральной галактике. Есть вероятность, что какой-то объект посылает нам эти волны, длящиеся по четыре дня.
Волны уловил канадский радиотелескоп CHIME, следивший за окружающей средой с целью обнаружения сигналов. Ученые пока не знают, какой объект может посылать импульсы подобного рода.
Радиовсплески FRB ученые фиксируют с 2007 года, однако только недавно они вычислили отдельный объект, который их посылает. Каждый импульс по мощности равен анергии, которую выпускает Солнце за пару десятков тысяч лет. Исследователи исключили, что сигналы могут поступать от инопланетян, пояснив это перерывом между повторами.