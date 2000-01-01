11.02 04:25 MIGnews.com

В США создали сервис для "покупки" партнера

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Несколько американских художников создали альтернативную версию Amazon, который назвали Amazon Dating.Сервис похож своим назначением на Amazon, только вместо товаров вы там можете приобрести себе партнера. Amazon Dating немного смахивает на сайт знакомств. В профиле можно указать имя, возраст, характеристики. Кроме того, у каждого есть рейтинг и стоимость."Мне не очень повезло в приложениях для знакомств, поэтому я стала партнером Amazon, чтобы сделать своё", — сказала одна из основателей сервиса Ани Копиан.Авторы не скрывали, что сайт позиционируется как шуточный и не стоит воспринимать его всерьёз.