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Билл Гейтс создаст супер-яхту на водородном топливе 10.02 20:59   MIGnews.com

Билл Гейтс создаст супер-яхту на водородном топливе

Билл Гейтс выделил 600.000.000$ на создание супер-яхты на водородном топливе

Основатель компании Microsoft хочет построить 376-метровую яхту на жидком водороде. Это будет первая яхта в его владении, до этого он арендовал чужие судна. На борту смогут расположиться 31 член экипажа и 14 гостей. Там будет спа-салон, вертолётная площадка, тренажёрный зал и бассейн.

Длина яхты Aqua — 112 метров, ширина — 15,4 метров.

Водородное топливо позволяет судну пройти почти 6,5 тысяч км без дозаправки


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