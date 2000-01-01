10.02 20:59 MIGnews.com

Билл Гейтс создаст супер-яхту на водородном топливе

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Билл Гейтс выделил 600.000.000$ на создание супер-яхты на водородном топливеОснователь компании Microsoft хочет построить 376-метровую яхту на жидком водороде. Это будет первая яхта в его владении, до этого он арендовал чужие судна. На борту смогут расположиться 31 член экипажа и 14 гостей. Там будет спа-салон, вертолётная площадка, тренажёрный зал и бассейн.Длина яхты Aqua — 112 метров, ширина — 15,4 метров.Водородное топливо позволяет судну пройти почти 6,5 тысяч км без дозаправки