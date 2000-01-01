Билл Гейтс создаст супер-яхту на водородном топливе
Билл Гейтс выделил 600.000.000$ на создание супер-яхты на водородном топливе
Основатель компании Microsoft хочет построить 376-метровую яхту на жидком водороде. Это будет первая яхта в его владении, до этого он арендовал чужие судна. На борту смогут расположиться 31 член экипажа и 14 гостей. Там будет спа-салон, вертолётная площадка, тренажёрный зал и бассейн.
Длина яхты Aqua — 112 метров, ширина — 15,4 метров.
Водородное топливо позволяет судну пройти почти 6,5 тысяч км без дозаправки