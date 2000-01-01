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В Южной Корее мать `пообщалась` с умершей дочерью 10.02 18:23   MIGnews.com

В Южной Корее мать "пообщалась" с умершей дочерью

В Южной Корее мать пообщалась с умершей дочерью с помощью технологий виртуальной реальности.

8-летняя Найон скончалась от болезни в 2016-м. Родители с трудом пережили горе, но в этом году группа разработчиков позвала ребенка-актёра, и с помощью технологий трекинга создала виртуальную копию Найон. С голосом девочки, её телосложением и даже глазами.

При помощи специальных VR-перчаток и VR-очков мать девочки Чан Чжи Сун смогла прикоснуться, пригладить ей волосы, поговорить и даже услышать голос девочки. Мать девочки призналась, что наконец сбылась потаенная мечта.


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