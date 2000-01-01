В Южной Корее мать пообщалась с умершей дочерью с помощью технологий виртуальной реальности.
8-летняя Найон скончалась от болезни в 2016-м. Родители с трудом пережили горе, но в этом году группа разработчиков позвала ребенка-актёра, и с помощью технологий трекинга создала виртуальную копию Найон. С голосом девочки, её телосложением и даже глазами.
При помощи специальных VR-перчаток и VR-очков мать девочки Чан Чжи Сун смогла прикоснуться, пригладить ей волосы, поговорить и даже услышать голос девочки. Мать девочки призналась, что наконец сбылась потаенная мечта.