10.02 18:23 MIGnews.com

В Южной Корее мать "пообщалась" с умершей дочерью

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В Южной Корее мать пообщалась с умершей дочерью с помощью технологий виртуальной реальности.8-летняя Найон скончалась от болезни в 2016-м. Родители с трудом пережили горе, но в этом году группа разработчиков позвала ребенка-актёра, и с помощью технологий трекинга создала виртуальную копию Найон. С голосом девочки, её телосложением и даже глазами.При помощи специальных VR-перчаток и VR-очков мать девочки Чан Чжи Сун смогла прикоснуться, пригладить ей волосы, поговорить и даже услышать голос девочки. Мать девочки призналась, что наконец сбылась потаенная мечта.