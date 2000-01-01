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Видео: Samsung анонсировал складной смартфон | Фото:11.02 03:40   MIGnews.com

Видео: Samsung анонсировал складной смартфон

Компания Samsung показала на церемонии вручения премии "Оскар" видеоролик с Galaxy Z Flip, который будет представлен 11 февраля.

Смартфон можно раскрыть на 90 градусов и использовать его в таком режиме для съемки фото и видео без штатива.

Новый смартфон представлен в черном и сиреневом цветах, с разных сторон, в сложенном и открытом режимах. Также в центре экрана заметна небольшая складка. Есть вероятность, что устройство получит дополнительный экран, на котором можно посмотреть информацию о входящем звонке в закрытом состоянии.

По неподтвержденным данным, Galaxy Z Flip получит дисплей Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением 2636×1080 пикселей, процессор Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, аккумулятор емкостью 3300 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки и камеры разрешением 12 и 12 Мп.


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