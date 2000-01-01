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Видео: Израиль запускает в серийное производство новые БТР | Фото:10.02 13:52   MIGnews.com

Видео: Израиль запускает в серийное производство новые БТР

Израиль официально запускает в серийное производство бронетранспортера личного состава Eitan.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны.

Речь идет о легком восьмиколесном транспортном средстве, в котором использованы лучшие технологические решения, применявшиеся ранее при производстве танков Merkava и бронетранспортеров Namer.


По данным Минобороны, Eitan – безопасны, доступны по цене и способны выходить по скорости на 90 километров в час. Собирать новую военную машину будут свыше 60 предприятий в США и Израиле.

В будущем новыми бронетранспортерами заменят транспортные средства M113, которые использует ЦАХАЛ.


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