10.02 13:52 MIGnews.com
Видео: Израиль запускает в серийное производство новые БТР
Израиль официально запускает в серийное производство бронетранспортера личного состава Eitan.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны.
Речь идет о легком восьмиколесном транспортном средстве, в котором использованы лучшие технологические решения, применявшиеся ранее при производстве танков Merkava и бронетранспортеров Namer.
По данным Минобороны, Eitan – безопасны, доступны по цене и способны выходить по скорости на 90 километров в час. Собирать новую военную машину будут свыше 60 предприятий в США и Израиле.
В будущем новыми бронетранспортерами заменят транспортные средства M113, которые использует ЦАХАЛ.
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