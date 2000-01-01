10.02 13:52 MIGnews.com

Видео: Израиль запускает в серийное производство новые БТР

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Израиль официально запускает в серийное производство бронетранспортера личного состава Eitan.Об этом говорится в заявлении Министерства обороны.Речь идет о легком восьмиколесном транспортном средстве, в котором использованы лучшие технологические решения, применявшиеся ранее при производстве танков Merkava и бронетранспортеров Namer.По данным Минобороны, Eitan – безопасны, доступны по цене и способны выходить по скорости на 90 километров в час. Собирать новую военную машину будут свыше 60 предприятий в США и Израиле.В будущем новыми бронетранспортерами заменят транспортные средства M113, которые использует ЦАХАЛ.